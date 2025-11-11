Abone ol: Google News

Kütahya'da bebeğini havalandırma boşluğuna atan anne tutuklandı

Kütahya'da banyoda doğurduğu bebeğini apartmanın havalandırma boşluğuna atan kadın tutuklanırken hastaneye kaldırılan bebeğin tedavisi ise devam ediyor.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 00:37
  • Kütahya'da doğurduğu bebeği havalandırma boşluğuna atan anne tutuklandı.
  • Olay yerine gelen ekipler, poşet içerisinde bebeği buldu ve tedavi için hastaneye kaldırdı.
  • Anne kasten öldürmeye teşebbüsle suçlanırken diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kütahya merkez İstiklal Mahallesi'nde apartman sakinlerinin havalandırma boşluğundan bebek sesi duyması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede havalandırma boşluğunda poşet içerisinde bebek bulundu.

Olayla ilgili anne E.Y. ve kardeşi F.K., aynı evde yaşadıkları A.İ.D. ile bebeğin babası olduğu belirlenen M.G. gözaltına alındı.

ANNE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne E.Y., çıkarıldığı adli makamlarca kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan bebeğin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kütahya’da doğum yaptı, bebeği havalandırmaya attı Kütahya’da doğum yaptı, bebeği havalandırmaya attı

3. Sayfa Haberleri