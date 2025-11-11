Kütahya'da bebeğini havalandırma boşluğuna atan anne tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kütahya merkez İstiklal Mahallesi'nde apartman sakinlerinin havalandırma boşluğundan bebek sesi duyması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede havalandırma boşluğunda poşet içerisinde bebek bulundu.

Olayla ilgili anne E.Y. ve kardeşi F.K., aynı evde yaşadıkları A.İ.D. ile bebeğin babası olduğu belirlenen M.G. gözaltına alındı.

ANNE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne E.Y., çıkarıldığı adli makamlarca kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan bebeğin tedavisinin sürdüğü bildirildi.