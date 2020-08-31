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    Kütahya'da bir kadın eski komşusu tarafından öldürüldü

    Cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği öne sürülürken, katil zanlısı polis tarafından aranıyor.
    • AA
    • 31.08.2020 - 10:18
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    Kütahya'da bir kadın eski komşusu tarafından öldürüldü

    Kütahya'da bir kafede çalışan Sibel Şirin (32), iş dönüşü geldiği Fuat Paşa Mahallesi'ndeki evinin önünde eski komşusu B.K.'nin silahlı saldırısına uğradı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    BAŞINA İSABET ETTİ

    Şirin'in, başına isabet eden mermi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sibel Şirin'in cesedi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

    ALACAK-VERECEK MESELESİ

    Cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği iddia edilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

    Üç çocuk annesi Sibel Şirin'in, eşinden boşanma aşamasında olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

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