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- Kütahya'da bir kadın iftar yemeğinde eski eşi tarafından bıçaklandı
Kütahya'da bir kadın iftar yemeğinde eski eşi tarafından bıçaklandı
Kütahya'da Hanım Ç., bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Emin N. tarafından, işlettiği lokantasında iftar yemeği sırasında göğsünden bıçaklandı.
- DHA
- 18.04.2021 - 00:07
- Güncelleme : 18.04.2021 - 00:48
Saat 20.15 sularında Ali Paşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda Hanım Ç.’nin işlettiği lokantada dükkanına bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Emin N. geldi.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI
Tezgahtan aldığı ekmek bıçakğıyla eski eşi Hanım Ç.’yi göğsünden bıçaklayarak yaralayan Emin N., dükkandan çıkıp kaçtı.
YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI
Olayı görenlerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince kaçan şüpheli Emin N., yakalanarak gözaltına alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hanım Ç. ise ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.