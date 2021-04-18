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Kütahya'da bir kadın iftar yemeğinde eski eşi tarafından bıçaklandı

Kütahya'da bir kadın iftar yemeğinde eski eşi tarafından bıçaklandı

Kütahya'da Hanım Ç., bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Emin N. tarafından, işlettiği lokantasında iftar yemeği sırasında göğsünden bıçaklandı.