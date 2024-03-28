Kütahya'da bir kişi 3 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü Kütahya'da eşi tarafından bıçaklanan 3 aylık hamile kadın yaşamını yitirdi. Öldürülen kadının iç çamaşırında uyuşturucu bulundu.

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Kütahya merkez Ziraat Mahallesi'nde ziyaret için gittikleri akrabalarının evinde Esra (26) ve Enes Uşak (29) çifti arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Esra Uşak, eşi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşiyle birlikte çok sayıda suç kaydı bulunması nedeniyle iki çocuğu yetiştirme yurdunda olan kadının 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi Enes Uşak, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İç çamaşırında uyuşturucu bulundu

Yapılan incelemelerde kadının iç çamaşırında plastik tüp içerisinde 3.41 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen narkotik madde ve üzerinde bulunan poların cep kısmında 2 kutu 10 şerit halinde toplamda 100 adet sentetik hap ele geçirildi.

Muhafaza altına narkotik maddeler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.