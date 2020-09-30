Dolar
7.8272
0.133%
Euro
9.1842
0.0599%
Altın
1888.17
-0.5189%
Borsa
1123.25
0%
G. Altın
475.013
-0.3195%
Bitcoin
83820.04
-0.5101%
17ºC
İstanbul
Açık 17 C

    Kütahya'da bir kişi, çocuğu doğduğu gün hayatını kaybetti

    Emet ilçesinde İbrahim Gürgen, doğum yapan eşini ve çocuğunu gördükten bir süre sonra kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 30.09.2020 - 06:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kütahya'da bir kişi, çocuğu doğduğu gün hayatını kaybetti

     

    Kütahya'nın Emet ilçesinde oturan İbrahim Gürgen, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’nde doğum yapan eşini ve çocuğunu gördükten bir süre sonra ayrıldı.

    Emet ilçesine dönmek için 43 AAB 442 plakalı otomobille yola çıkan Gürgen, Tavşanlı-Emet karayolu Çökren mevkisinde sideksiyon hakimiyetini kaybetti.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Kontrolden çıkan otomobil, 20 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürgen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

    Savcılık ve Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gürgen’in cenazesi, eşinin doğum yaptığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    İki çocuk babası Gürgen’in kazada hayatını kaybetmesi Emet ilçesinde büyük üzüntüyle karşılanırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Kütahya da bir kişi, çocuğu doğduğu gün hayatını kaybetti #1

    Kütahya da bir kişi, çocuğu doğduğu gün hayatını kaybetti #2

    Kütahya da bir kişi, çocuğu doğduğu gün hayatını kaybetti #3

    Kütahya da bir kişi, çocuğu doğduğu gün hayatını kaybetti #4

    Kütahya da bir kişi, çocuğu doğduğu gün hayatını kaybetti #5

    Kütahya da bir kişi, çocuğu doğduğu gün hayatını kaybetti #6

    Kütahya da bir kişi, çocuğu doğduğu gün hayatını kaybetti #7

    Kütahya da bir kişi, çocuğu doğduğu gün hayatını kaybetti #8

    Kütahya da bir kişi, çocuğu doğduğu gün hayatını kaybetti #9


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir