Kütahya'da bir sürücü polis merkezine usulsüz kullandığı çakarla gelince cezadan kaçamadı

- Kütahya'da, R.T. adlı sürücü usulsüz çakar lamba ve ehliyetsiz araç kullanmaktan polis merkezine geldi.
- Polis, R.T. ve araç sahibine toplam 276 bin 344 lira ceza kesti.
- Minibüs, 30 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.
R.T. yönetimindeki 37 ADD 452 plakalı minibüsün çakar lambalarını yakarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi’ne geldi.
Polis ekiplerinin incelemesinde, minibüsün önünde bulunan çakar lambaların usulsüz olduğu belirlendi.
EHLİYETİNİN DE OLMADIĞI ANLAŞILDI
Yapılan tespitler sonrası R.T. ve araç sahibine, yetkisiz çakar kullanmaktan 138 bin 172’şer lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678’şer lira idari para cezası uygulandı.
TERTİBATTAN HABERİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ
Sürücü R.T., aracı 2 ay önce satın aldığını ve çakar tertibatından haberi olmadığını öne sürdü.
Minibüs, 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.