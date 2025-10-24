Kütahya'da bir sürücü polis merkezine usulsüz kullandığı çakarla gelince cezadan kaçamadı Kullanma yetkisi olmadığı halde usulsüz çakar lamba kullanan ve ehliyetsiz araç süren sürücü ile araç sahibine toplam 276 bin 344 lira ceza kesildi.

Göster Hızlı Özet Kütahya'da, R.T. adlı sürücü usulsüz çakar lamba ve ehliyetsiz araç kullanmaktan polis merkezine geldi.

Polis, R.T. ve araç sahibine toplam 276 bin 344 lira ceza kesti.

Minibüs, 30 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. R.T. yönetimindeki 37 ADD 452 plakalı minibüsün çakar lambalarını yakarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi’ne geldi. Polis ekiplerinin incelemesinde, minibüsün önünde bulunan çakar lambaların usulsüz olduğu belirlendi. EHLİYETİNİN DE OLMADIĞI ANLAŞILDI Yapılan tespitler sonrası R.T. ve araç sahibine, yetkisiz çakar kullanmaktan 138 bin 172’şer lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678’şer lira idari para cezası uygulandı. TERTİBATTAN HABERİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ Sürücü R.T., aracı 2 ay önce satın aldığını ve çakar tertibatından haberi olmadığını öne sürdü. Minibüs, 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. 3. Sayfa Haberleri Bursa'da motosikletli önünde duran taksiye çarptı

Çorum'da çelik bariyere çarpan motosikletin sürücüsü can verdi

Aydın'da nar toplamak isteyen küçük kız kuyuya düştü