Kütahya'da camiden çocuklar için ayrılan dondurma parasını çaldı

Kuruçay Camii'ne giren hırsız, kursa gelen çocuklara dondurma, çikolata gibi hediyelerin alınması için ayrılan parayı ve bilgisayar kasasını çalarak kayıplara karıştı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesindeki camide saat 11.00 civarında, öğle namazından önce hırsızlık olayı meydana geldi.

Camiye giren bir şüpheli, etrafı kontrol ettikten sonra para ve bilgisayar kasasını çaldı.

Hırsızlık anları kaydedildi

Kuruçay Camii'nde Yaz Kur'an Kursu'na giden çocuklar için dondurma, çikolata gibi hediyelerin alınması ve cami ihtiyaçları amacıyla ayrılan yaklaşık 3 bin TL para ile imam odasında bulunan bilgisayar kasasını çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

"Burası bir ev değil ibadethane"

Beldede yaşayan ve elektrik ile ilgili iş yeri bulunan Mehmet Özerdem, "Saat 11.00 gibi meydana gelen, beldemizde yaşanan bu olay bizleri üzmüştür. Yaşanan olay sonrası din görevlisi beni aradı. Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine hediyeler almak için ayrılan 3 bin TL civarı paralar vardı, bunları almışlar.

Kameraların bilgisayara kaydettiğini düşünen kişi, bilgisayar kasasını hocanın cübbesine sarıp dışarı çıkmış. Biz bu tür olayların bir daha yaşanmasını istemiyoruz. Camide yaşanan bu olay üzmüştür burası bir ev değil ibadethane." dedi.

Ekipler çalışma başlattı

İHA'nın haberine göre; güvenlik birimleri camiden hırsızlık yapan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.