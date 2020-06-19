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    Kütahya'da çardakta oturan genç kızı yıldırım çarptı

    Kütahya'da yıldırım isabet etmesi sonucu, çardakta oturan bir genç kız hayatını kaybetti
    • İHA
    • 19.06.2020 - 01:54
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    Kütahya'da çardakta oturan genç kızı yıldırım çarptı

    Kütahya merkeze bağlı Hamidiye Kızılcaören köyünde bir evin bahçesindeki ağaca yıldırım düştü.

    DÜŞEN YILDIRIM, GENÇ KIZA İSABET ETTİ

    Yıldırım, ağacın yakınındaki çardakta anne ve babasıyla oturan 22 yaşındaki Seda Öztürk’e isabet etti.

    YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybeden genç kızın cansız bedeni, aynı hastanenin morguna konuldu.

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