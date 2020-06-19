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- Kütahya'da çardakta oturan genç kızı yıldırım çarptı
Kütahya'da çardakta oturan genç kızı yıldırım çarptı
Kütahya'da yıldırım isabet etmesi sonucu, çardakta oturan bir genç kız hayatını kaybetti
- İHA
- 19.06.2020 - 01:54
Kütahya merkeze bağlı Hamidiye Kızılcaören köyünde bir evin bahçesindeki ağaca yıldırım düştü.
DÜŞEN YILDIRIM, GENÇ KIZA İSABET ETTİ
Yıldırım, ağacın yakınındaki çardakta anne ve babasıyla oturan 22 yaşındaki Seda Öztürk’e isabet etti.
YOLDA HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybeden genç kızın cansız bedeni, aynı hastanenin morguna konuldu.