Kütahya'da defineciler suç aletleri ile yakalandı

İki şahsın evlerinin bahçesinde tünel kazdığı ihbarını alan ekipler, harekete geçti. Yapılan aramalarda define aramak için kullanılan aletlere rastlandı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Çardaklı Mahallesinde ikamet eden iki şahsın, evlerinin bahçesinde izinsiz kazı yaptıkları bilgisi üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekibi harekete geçti.

Şahısların, evlerinin bahçesinde kapalı garaj bulunduğu ve bu bahçede yaklaşık 5 metre derinliğinde 3 metre çapında ve 3 metre uzunluğunda tünel kazıldığı tespit edildi.

DEDEKTÖR BULUNDU

Evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabancanın yanı sıra,1 adet tarihi eser aramasında kullanılan el dedektörü bulundu.

KÜP PARÇALARI BULUNDU

Ayrıca kazı alanından çıktığı değerlendirilen 1 adet küp ve kırılmış vaziyette küp parçaları, kazı çalışmasında taş ve toprak tahliye etmek için kullanılan 15 metre halat, 1 adet calaskal ve 2 adet makara ele geçirildi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olay ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.