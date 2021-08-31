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    Kütahya'da deprem sonrasında 29 artçı sarsıntı kaydedildi

    Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından 29 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi.
    • İHA
    • 31.08.2021 - 21:24
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    Kütahya'da deprem sonrasında 29 artçı sarsıntı kaydedildi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Kütahya'da bugün 14.05'teki 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

    Ana şoktan itibaren büyüklükleri 1 ila 2,5 arasında değişen 29 artçı deprem kaydedildi.

    MERKES ÜSSÜNE EN YAKIN İL VE İLÇELER

    Depremin merkez üssüne en yakın 5 yerleşim yeri, Altıntaş'ın Osmaniye, Beşkarış, Murathanlar, Genişler ve Yolçatı köyleri olarak tespit edildi.

    Merkez üssüne en yakın 5 il merkezi ise Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir ve Bilecik olarak belirtildi.

    Kütahya da deprem sonrasında 29 artçı sarsıntı kaydedildi #1

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