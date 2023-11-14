Kütahya'da dereye uçan motosikletin sürücüsü can verdi

İHA
Kütahya'nın Gediz ilçesi Murat Dağı yolunda Altan Soylu (47), motosikleti ile seyir halindeyken İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarında bulunan köprüye geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası dereye uçtu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekiplerinin muayenesi sonrasında Soylu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyetin savcısının incelemesi sonrası cenaze Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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