Kütahya'da Domaniç Dağları'na ziyaretçi akını

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde bin 500 rakımlı Kocadağ geçidi, sonbaharın gelişiyle birlikte güzel manzaralar oluştururken, doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının ziyaretçi akınına uğradı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesini, Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlayan Kocadağ geçidi, sonbaharın gelişiyle birlikte güzel manzaralar oluşturdu.

Yüzde 53'ü ormanla kaplı ilçe doğal güzellikleriyle dikkat çekerken, çevre illerden gelen doğaseverler renk cümbüşündeki Kocadağ’a yoğun ilgi gösteriyor.

Bölgede düzenlenen sonbahar yürüyüşü etkinliğine katılan kulübün başkanı Prof. Dr. Niyazi Kurnaz, çok güzel, eşsiz sonbahar manzaraları ile karşılaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Sonbaharın renklerini ve güzel ambiyansı da yaşadığımız Domaniç Dağları'ndayız"

Yaklaşık 150 kişi ile 13 kilometre yürüyüş yaptıklarını ifade eden Kurnaz, "Bugün sonbaharın renklerini ve güzel ambiyansı da yaşadığımız Domaniç Dağları'ndayız. Yürüyüşten beklentimiz bizim, farkındalık oluşturup, sağlıklı birey, sağlıklı toplum oluşturmak” dedi.

Yürüyüş etkinliğine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksek okulu öğrenciler de katıldı.

DHA'nın aktardığına göre yürüyüş için gelenlerin yanı sıra sanatçılar da sonbahar manzaralarını fotoğrafladı.