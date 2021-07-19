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Kütahya'da düğünde karşılaştığı husumetlisini öldürdü

Kütahya'da düğünde karşılaştığı husumetlisini öldürdü

Gittikleri bir düğünde karşılaşan iki husumetlinin tartışmaları kavgaya dönünce, Yunus G. isimli şahıs, Erdal Can'a 5 el ateş etti. Erdal Can, hayatını kaybetti.