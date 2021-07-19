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- Kütahya'da düğünde karşılaştığı husumetlisini öldürdü
Kütahya'da düğünde karşılaştığı husumetlisini öldürdü
- DHA
- 19.07.2021 - 08:41
Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gümüşlü Mahallesi'nde düğünde karşılaşan ve husumetli oldukları ileri sürülen 41 yaşındaki Erdal Can ve 25 yaşındaki Yunus G. arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Düğündeki misafirler müdahale ederek tarafları ayırdı.
5 EL ATEŞ ETTİ
Kavganın ardından evine gidip, pompalı tüfeği alarak geri dönen Yunus G., Erdal Can’a 5 el ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erdal Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Can'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yunus G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Jandarma, olayın daha fazla büyümesi için Gümüşlü Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemi aldı.