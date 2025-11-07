Kütahya'da 'dur' ihtarına uymadı: Aracını bırakıp kaçtı

- Kütahya'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü kısa bir kovalamaca sonunda aracını bırakıp yaya olarak kaçtı.
Kütahya'da devriye görevi yapan polis ekipleri, bir otomobilden şüphelendi.
Bunun üzerine ekipler, aracı durdurmak istedi.
"DUR" İHTARINA UYMADI
Ancak polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü, ara sokaklara girerek kaçmaya başladı.
Kısa süreli kovalamacanın ardından sürücü İ.H.S., Cemalettin Mahallesi Avcılar Sokak'ta aracını bırakarak yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.
KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
Ekipler, sürücüye çeşitli maddelerden idari para cezası uyguladı.
Otomobil çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülürken, kaçan sürücü olaydan birkaç saat sonra yakalandı.