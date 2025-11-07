Abone ol: Google News

Kütahya'da 'dur' ihtarına uymadı: Aracını bırakıp kaçtı

Trafikteki olumsuz hareketleri nedeniyle polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kısa süren kovalamacanın ardından aracını bırakıp yaya olarak kaçtı. Olaydan birkaç saat sonra yakalanan sürücüye çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı.

Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 09:44
Kütahya'da devriye görevi yapan polis ekipleri, bir otomobilden şüphelendi. 

Bunun üzerine ekipler, aracı durdurmak istedi. 

"DUR" İHTARINA UYMADI 

Ancak polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü, ara sokaklara girerek kaçmaya başladı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından sürücü İ.H.S., Cemalettin Mahallesi Avcılar Sokak'ta aracını bırakarak yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI 

Ekipler, sürücüye çeşitli maddelerden idari para cezası uyguladı.

Otomobil çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülürken, kaçan sürücü olaydan birkaç saat sonra yakalandı.

