Tartıştığı eşini sokak ortasında zorla otomobile bindirip kaçıran şahıs, eşini iş yerine kilitledi. Ekipler kadını kurtarırken, şüpheliyi de gözaltına aldı.

Kütahya’da oturan E.B., tartıştığı eşi S.B.’yi Fatih Mahallesi’nde aracına zorla bindirerek kaçırdı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekiplerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli E.B.’nin gidebileceği adresler kontrol edildi.

Şüpheli E.B.’nin Osmangazi Mahallesi’ndeki oto galerisine bakan polis ekipleri, S.B.’nin burada kilitli olduğunu tespit etti.

POLİS EKİPLERİ KURTARDI

Galeri içindeki yazıhaneden camı kırarak çıkan S.B., iş yerinden de polis ekiplerince çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansa alınan S.B., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Kütahya'da eşini kaçırıp iş yerine kilitledi VİDEO



İŞ YERİNE GELİNCE YAKALANDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptığı sırada, eşini kaçıran şüpheli E.B., iş yerine geldi. Yakalanarak gözaltına alınan E.B. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şüphelinin kullandığı otomobilde ise pompalı tüfek ile ruhsatsız silah, şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.