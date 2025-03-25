Kütahya'da eşini ve başka birini öldüren zanlı kaçtı

İHA

Kütahya'da çifte cinayet...

İnköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 59 yaşındaki Ali Osman Y. dehşet saçtı..

Katil zanlısı, pompalı tüfekle karısı Havva Y. (55), daha sonra Sefa T. isimli kişiyi ise av tüfeği ile öldürdü.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Bir evde ve açık alanda işlenen cinayetlerin ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin inceleme ve soruşturması sürüyor.