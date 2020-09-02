Kütahya'da eski komşusunu öldüren katil zanlısı yakalandı

Ormanlık alanda saklanırken yakalanan katil zanlısı tutuklanırken, cinayetin borç meselesi yüzünden işlendiği öğrenilmişti.

Kütahya'nın Fuatpaşa Mahallesi'ndeki evinin önünde 31 Ağustos'ta silahlı saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi Sibel Şirin (32) yaşamını yitirmişti.

Borç meselesi yüzünden cinayeti işlediği belirtilen kadının 41 yaşındaki eski komşusu Bülent K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

ORMANLIK ALANDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Şirin'in evinin önünde öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında aranan Bülent K'nin, Altıntaş ilçesi Oysu köyü civarında bulunduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.

Ormanlık alanda saklanırken gözaltına alınan katil zanlısı Bülent K, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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YAYA OLARAK KAÇTI

Şüphelinin ifadesinde, cinayeti işledikten sonra yaya olarak kaçtığını, hiç durmadan yürüyerek 60 kilometre uzaklıktaki kendi köyü olan Oysu'ya gittiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.