Eski kız arkadaşı Tuğba Bahar Türkel'le tartışırken göğsünden bıçaklanan Halim Bayram, hastanede 13 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kütahya'nın 30 Ağustos Mahallesi’nde yaşayan Tuğba Bahar Türkel, 4 Temmuz gecesi konuşmak için evine gelen eski sevgilisi Halim Bayram ile tartışma yaşadı.

Kısa sürede alevlenen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

EVİNE GELEN ESKİ SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI

Türkel, Bayram’ı göğsünden 3 bıçak darbesiyle yaralayarak kaçtı. Yaralı halde evin önüne çıkan Bayram, yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşı Bayram’ı aracıyla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Bayram’ın ağır yaralı olarak evden çıktığı anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kütahya'da eski sevgilisinin bıçakladığı Halim, hayata tutunamadı VİDEO

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TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Türkel, polis ekipleri tarafından yakalanıp 4 Temmuz gecesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 38 yaşındaki Bayram, bu sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.