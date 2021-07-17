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- Kütahya'da eski sevgilisinin bıçakladığı Halim, hayata tutunamadı
Kütahya'da eski sevgilisinin bıçakladığı Halim, hayata tutunamadı
- DHA
- 17.07.2021 - 15:25
- Güncelleme : 17.07.2021 - 16:16
Kütahya'nın 30 Ağustos Mahallesi’nde yaşayan Tuğba Bahar Türkel, 4 Temmuz gecesi konuşmak için evine gelen eski sevgilisi Halim Bayram ile tartışma yaşadı.
Kısa sürede alevlenen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
EVİNE GELEN ESKİ SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI
Türkel, Bayram’ı göğsünden 3 bıçak darbesiyle yaralayarak kaçtı. Yaralı halde evin önüne çıkan Bayram, yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşı Bayram’ı aracıyla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.
Bayram’ın ağır yaralı olarak evden çıktığı anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kütahya'da eski sevgilisinin bıçakladığı Halim, hayata tutunamadı VİDEO
TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçan Türkel, polis ekipleri tarafından yakalanıp 4 Temmuz gecesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
13 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 38 yaşındaki Bayram, bu sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.