Kütahya'da 19 yaşındaki kız, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi tarafından zorla araca bindirilerek, kaçırıldığı sırada, KADES üzerinden yaptığı ihbar üzerine kurtarıldı.

Kütahya'nın merkez Zafertepe Mahallesi İmam Gazali Caddesi Sosyal Bilimler Lisesi yakınlarında meydana gelen olayda, eski sevgili 20 yaşındaki Ö.K. tarafından zorla otomobile bindirilen 19 yaşındaki E.Ü., İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basarak yardım istedi.

KADES’e düşen ihbarın ardından hızla harekete geçen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araca ‘dur’ ihtarında bulundu.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Polisin uyarısına aldırmayan ehliyetsiz sürücü Ö.K., polisten kaçmaya çalıştı. Kaçtığı sırada biri polis otosu olmak üzere 3 farklı araca çarparak hasar veren şüphelinin kullandığı araç, yaklaşık 12 kilometre süren kovalamaca sonucu Osmangazi Mahallesi’nde bir halı saha yakınında durduruldu.

Aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan Ö.K., polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Kütahya'da eski sevgilisinin kaçırdığı genç kız kurtarıldı ViDEO

YARDIM İSTEYEN KIZIN BURNUNU KIRDI

Eski sevgilisinin KADES’e bastığını fark eden şüphelinin darbetmesi sonucu burnu kırılan E.Ü. polis tarafından kurtarılarak, gelen ambulansla götürüldüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.





















