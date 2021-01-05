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    Kütahya'da evine çatıdan girmeye çalıştı, halat kopunca öldü

    Anahtarını unuttuğu için 3'üncü kattaki evine çatıdan girmeye çalışan Harun Coşkun, sarkıttığı halatın kopması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 05.01.2021 - 16:33
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 16:36
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    Kütahya'da evine çatıdan girmeye çalıştı, halat kopunca öldü

    Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Semerciler Arası Caddesi'nde yaşayan 1 çocuk babası Harun Coşkun, eşiyle birlikte en üst kattaki evine geldiğinde anahtarının yanında olmadığını fark etti.

    Bunun üzerine çatıdan halat sarkıtan Coşkun, evinin balkon penceresini kullanarak içeri girmeye çalıştı.

    HALATIN KOPMASIYLA YERE DÜŞTÜ

    Ağırlığı kaldırmayan halat kopunca Coşkun, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    YAŞAMINI YİTİRDİ

    Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Coşkun, kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Coşkun'un cenazesi, bugün öğlen Küplüce köyündeki Küplüce Camii'nde kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

    Kütahya da evine çatıdan girmeye çalıştı, halat kopunca öldü #1

    Kütahya da evine çatıdan girmeye çalıştı, halat kopunca öldü #2

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