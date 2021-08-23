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- Kütahya'daki genç kız, nişanına 1 hafta kala vefat etti
Kütahya'daki genç kız, nişanına 1 hafta kala vefat etti
Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 21 yaşındaki Esra Uslu, otomobil çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- DHA
- 23.08.2021 - 13:26
- Güncelleme : 23.08.2021 - 18:26
Dün akşam saatlerinde Kütahya'daki Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi yakınındaki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 21 yaşındaki Esra Uslu, trafik kazası geçirdi.
Uslu'ya, sanayi istikametine giden Halil İbrahim Ergun idaresindeki 43 HE 298 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
1 HAFTA SONRA NİŞANI VARDI
21 yaşındaki genç kızın, bir süre önce sözlendiği ve 1 hafta sonra nişanının olacağı öğrenildi.
Ağır yaralanan Uslu, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Kazanın ardından otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.