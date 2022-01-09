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    Kütahya’da, gürültü nedeniyle bıçaklı kavga: 2 yaralı

    İki grup arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 09.01.2022 - 17:36
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    Kütahya’da, gürültü nedeniyle bıçaklı kavga: 2 yaralı

    Kütahya’da, Zafertepe Mahallesi 3'üncü Saygılı Sokak'ta, saat 03.00 sıralarında, iddiaya göre, Kadir Y. (25) ve Ayhan Y. (21) gürültü yapan Şerafettin T. (22) ve Onur Ö.'yü (22) uyardı.

    Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Taraflar arasında çıkan kavgada Kadir Y., Onur Ö. ve Ayhan Y. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

    YARALIYI HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

    Kavgadan yara almadan kurtulan Şerafettin T. ise yaralı arkadaşı Onur Ö.'yü otomobiliyle hastaneye bırakıp kaçtı.

    Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kadir Y. ve Ayhan Y. ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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    EVDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

    Kaçan Şerafettin T., polis ekiplerince Ağaçköy Mahallesi’ndeki saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kadir Y. ve Onur Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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