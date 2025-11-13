Kütahya’da hafif ticari araç takla attı: 7 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kütahya'da Tavşanlı–Tunçbilek karayolu Kayaarası Köyü kavşağında, Tunçbilek istikametinden Tavşanlı yönüne seyreden F.K. (27) idaresindeki 16 PL 936 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

3'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü F.K. ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.S.K. (7), S.K. (8), M.E.K. (6), S.K. (27), N.G. (62) ve C.H. (19) yaralandı. Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.