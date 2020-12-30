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    Kütahya’da hazırladığı sahte içkileri pazarda satarken yakalandı

    Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramalarda, 46 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
    • DHA
    • 30.12.2020 - 13:59
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 14:03
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    Kütahya’da hazırladığı sahte içkileri pazarda satarken yakalandı

    Kütahya Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu 57 yaşındaki H.İ.G.’nin, kendi ürettiği sahte içkileri pet şişelerin içine doldurarak 2 araçla semt pazarında sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Savcılık izniyle düzenlenen operasyonda H.İ.G. yakalanarak, gözaltına alındı.

    46 LİTRE SAHTE İÇKİYLE YAKALANDI

    Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramalarda, 46 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

    Gözaltına alınan H.İ.G., sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

    Kütahya’da hazırladığı sahte içkileri pazarda satarken yakalandı #1

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