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Kütahya’da hazırladığı sahte içkileri pazarda satarken yakalandı

Kütahya’da hazırladığı sahte içkileri pazarda satarken yakalandı

Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramalarda, 46 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.