Kütahya'da hırsızlar bir köpeği şiddet uygulayarak kaçırdı

Kimliği belirsiz üç şahıs, bir iş yerinin önünde bağlı olan Kangal cinsi köpeği şiddet uygulayarak kaçırdı. O anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir iş yerinin önünde bağlı bulunan köpek, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Pazartesi akşam saatlerinde gerçekleşen hırsızlık olayı, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İş yeri sahipleri, kamera kayıtlarını izledikten sonra olayı hemen polis ekiplerine haber verdi.

“BİZİM EVLADIMIZ GİBİYDİ”

Çalınan köpeğin sahibi Mustafa Çavga, köpeğin çalınma aşamasında aşırı derecede şiddete maruz kaldığını ifade ederek şu sözleri kaydetti:

“Pazartesi akşamı köpeğimi çaldılar. İş yerimin kamera kayıtları polise verildi. Köpeğin çalma esnasında aşırı derecede şiddet ve darp uygulamışlar. Köpek uygulanan şiddet sonrası pes etmişler. Normalde köpeğimi götürmeleri çok zor idi. Ancak iki saat süren şiddet sonrası paletlerle de sıkıştırarak zincirleyip götürmüşler. Köpeklerimizin burada bulunma sebebi işyerimizin güvenliği için bağlı idi. Bizim şikayetle mahkeme ile uğraşma derdimiz yok, sağ salim köpeğimizi geri teslim edilmesini istiyoruz. Kangal cinsi köpek evladımız gibiydi bizim.”

“KAFASINA SOPA VURMUŞLAR”

Çalınan köpeğin bakımını yapan iş yeri çalışanı Necdet Demriat ise, "Çok sevdiğim ve her gün sabah mamasını vererek beslediğim canımdı benim. İki köpeğimiz var ve Bursa iline montaj için gidip döndükten sonra köpeğimizin bir tanesinin olmadığını gördük. Kırılmış odun parçaları ve yerde paletler vardı. Kafasına sopa vura vura, oradaki palet ile köpeği sıkıştırıp pes ettirilerek çalmışlar. Köpeğin bir an önce bulunup veterinere de gösterilmesi gerekir." diye konuştu.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, köpeği çalan hırsızların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.