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    Kütahya'da hortum anı kamerada

    Cep telefonuyla kaydedilen hortumun tarım arazilerine zarar verdiği bildirildi.
    • AA
    • 27.05.2021 - 17:16
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 17:32
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    Kütahya'da hortum anı kamerada

    Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde hortum meydana geldi.

    İlçede öğle saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürdü.

    20 DAKİKA SÜRDÜ

    Bu sırada Demiroluk köyü yakınında oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Yaklaşık 20 dakika süren hortum, tarım arazilerinde zarara neden oldu.

    Kütahya'da hortum anı kamerada


    Kütahya da hortum anı kamerada #1

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