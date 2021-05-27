- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kütahya'da hortum anı kamerada
Kütahya'da hortum anı kamerada
Cep telefonuyla kaydedilen hortumun tarım arazilerine zarar verdiği bildirildi.
- AA
- 27.05.2021 - 17:16
- Güncelleme : 27.05.2021 - 17:32
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde hortum meydana geldi.
İlçede öğle saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürdü.
20 DAKİKA SÜRDÜ
Bu sırada Demiroluk köyü yakınında oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yaklaşık 20 dakika süren hortum, tarım arazilerinde zarara neden oldu.
Kütahya'da hortum anı kamerada