Müşteri kılığında geldikleri fabrikadan helezon kablosu çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bulunan bir un fabrikasına gelen iki hırsız, helezon kablolarını çalarak kayıplara karıştı.

MÜŞTERİ KILIĞINDA GELDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

İşletme yöneticisi Özay Akbulut ise buğday yüklemekte kullandığı kabloların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Daha sonra güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Akbulut, kabloların birkaç gün önce alışverişe gelen 2 kişi tarafından çalındığını tespit etti.

Kütahya'da kablo çalan hırsızlar kamerada

"BİRİ ALIŞVERİŞ YAPARKEN, DİĞERİ ÇALMIŞ"

Olayla ilgili açıklama yapan Akbulut, ''O gün 2 kişi geldi. 2 çuval kepek istediler. Ben birisiyle içeride alışveriş yaparken ve kepek çuvallarını yüklemesini isterken dışarıda kalan diğer kişi duvarın üstünde bulunan yaklaşık 40 kilogram helezon kabloyu arabanın bagajına atmış ve hemen aracın ön tarafına binmiş, ikinci kişi ise bana ödeme yaptıktan sonra helezon kabloların üstünü satın aldıkları 2 çuval kepek ile kapatmışlar. Görüntüleri emniyet güçlerimize teslim ettik. İnşallah kısa sürede yakalanırlar'' dedi.