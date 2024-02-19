Kütahya'da kafedeki hırsızlık kameraya yansıdı Kütahya'da bahşiş kutusu, para ve cep telefonu çalan 14 yaşındaki şüpheliler yakalandı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

Kütahya merkez Gaybiefendi Mahallesi'ndeki bir kafe işletmecisi sabah iş yerini açtığında bahşiş kutusu ile kasadaki paraların ve cep telefonunun çalındığını fark etti.

İhbar sonrası gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

14 yaşındaki hırsızlar yakalandı

İncelemede şüphelilerin 14 yaşındaki S.S.D. ve aynı yaştaki G.Ö. olduğu tespit edildi.

Şüpheliler yakalanırken çalınan cep telefonu ile bahşiş kutusunu sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)