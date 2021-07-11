Kütahya'da kamyon şoförü otogar kenarında ölü bulundu

İç kanamadan hayatını kaybeden Süleyman Erdal Kara’nın, alkollü bir eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldüğü ve taksiciler tarafından otogara bırakıldığı ortaya çıktı.

Kütahya Belediyesi Şehirler Arası Otogar kenarında, sabah saatlerinde kaldırımda hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında, otogar ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde 2 taksi sürücüsünün Kara’yı getirip, kaldırıma bıraktığı görüldü.

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TAKSİCİLER YOLA ATTI

Polis, Kara’nın bir alkollü eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldüğünü ve taksiciler tarafından da otogar kaldırımına bırakıldığını belirledi. Ayrıca ilk otopside de Kara’nın iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayetle bağlantılı olduğu iddiasıyla eğlence mekanı sahibiyle çalışanlarının da aralarında bulunduğu B.Ç., S.M., H.E., S.E., H.Y. ve F.E. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2'Sİ SERBEST KALDI

Güvenlik kameralarında, Kara’yı otogar kaldırımına bıraktığı görülen 2 taksi sürücüsü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.