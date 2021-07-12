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    Kütahya'da kamyon şoförünün öldürülmesinde tutuklama

    Süleyman Erdal Kara’nın, eğlence mekanında çıkan kavgada dövülerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
    • DHA
    • 12.07.2021 - 11:29
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 11:35
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    Kütahya'da kamyon şoförünün öldürülmesinde tutuklama

    Kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara, önceki gün saat 04.30 sıralarında Kütahya Belediyesi Şehirler Arası Otogar kenarında, ölü bulunmuştu.

    Olay üzerine çalışma başlatan Kütahya polisi, Kara’nın alkollü bir eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldükten sonra 2 taksi şoförü tarafından kaldırıma bırakıldığını belirlemişti.

    6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Cinayetle bağlantılı olduğu iddiasıyla eğlence mekanı sahibiyle çalışanlarının da aralarında bulunduğu B.Ç., S.M., H.E., S.E., H.Y. ve F.E. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    TUTUKLANDILAR

    Savcılık sorgularının ardından 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

    Kütahya'da kamyon şoförü otogar kenarında ölü bulundu

    Kütahya da kamyon şoförünün öldürülmesinde tutuklama #1

    Kütahya da kamyon şoförünün öldürülmesinde tutuklama #2

    Kütahya da kamyon şoförünün öldürülmesinde tutuklama #3

    Kütahya da kamyon şoförünün öldürülmesinde tutuklama #4

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