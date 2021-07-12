Kütahya'da kamyon şoförünün öldürülmesinde tutuklama

Süleyman Erdal Kara’nın, eğlence mekanında çıkan kavgada dövülerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara, önceki gün saat 04.30 sıralarında Kütahya Belediyesi Şehirler Arası Otogar kenarında, ölü bulunmuştu.

Olay üzerine çalışma başlatan Kütahya polisi, Kara’nın alkollü bir eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldükten sonra 2 taksi şoförü tarafından kaldırıma bırakıldığını belirlemişti.

6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Cinayetle bağlantılı olduğu iddiasıyla eğlence mekanı sahibiyle çalışanlarının da aralarında bulunduğu B.Ç., S.M., H.E., S.E., H.Y. ve F.E. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Savcılık sorgularının ardından 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kütahya'da kamyon şoförü otogar kenarında ölü bulundu