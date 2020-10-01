Kütahya’da kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Geri manevra yapan kamyona çarpan 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaza yerinde can verirken, kamyon şoförünün ifadesi alındı.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi girişindeki halı saha tesisleri önünde geri manevra yapan Mehmet K. yönetimindeki 43 AAZ 682 plakalı kamyona, Mustafa Reçan (28) yönetimindeki 10 AAN 813 plakalı motosiklet çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Reçan, olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Reçan’ın cesedi Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Mehmet K. ise kazanın ardından ifadesi için Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.