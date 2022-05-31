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- Kütahya'da kamyonun kasasından 92 düzensiz göçmen çıktı
Kütahya'da kamyonun kasasından 92 düzensiz göçmen çıktı
Arama noktasında polis ekiplerinin durduğu bir kamyonda yapılan aramalarda çoğu Pakistan ve Afganistan uyruklu, 3'ü çocuk 92 kişi yakalandı.
- 31.05.2022 - 15:40
Kütahya'da, Kütahya- Eskişehir yolundaki polis noktasında uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine Mustafa K.'nin kullandığı kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda, kamyonun kasasına gizlenen, çoğu Pakistan ve Afganistan uyruklu, 3'ü çocuk 92 kişi yakalandı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiler
Araçta yapılan incelemede; kaçak göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
Sürücü gözaltına alındı
Kamyon sürücüsü Mustafa K. ise gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.