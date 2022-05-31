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Kütahya'da kamyonun kasasından 92 düzensiz göçmen çıktı

Kütahya'da kamyonun kasasından 92 düzensiz göçmen çıktı

Arama noktasında polis ekiplerinin durduğu bir kamyonda yapılan aramalarda çoğu Pakistan ve Afganistan uyruklu, 3'ü çocuk 92 kişi yakalandı.