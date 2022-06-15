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    Kütahya'da kaza yapan araç takla attı

    Sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkan otomobil, taklalar atarak ters düştü. Aracın içindeki 2 kişi ağır yaralandı.
    • 15.06.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 11:01
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    Kütahya'da kaza yapan araç takla attı

    Gece saatlerinde Kütahya-Eskişehir karayolunun 5'inci kilometresinde kaza meydana geldi.

    Saat 03.00 sıralarında gerçekleşen kazada, Eskişehir’e giden Tuncay Bora Yanak’ın kontrolünü kaybettiği 34 DHN 309 plakalı otomobil yoldan çıktı.

    Yaklaşık 80 metre tarlada ilerleyen araç, beton duvara çarparak takla attı.

    Yan koltukta kemersiz oturdu

    Kazada, ters dönen aracın sürücüsü Tuncay Bora Yanak ile emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan yaklaşık 5 metre fırlayan Ali Yaşar Yanak ağır yaralandı.

    Hastaneye kaldırıldılar

    Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan 2 yaralı, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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