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- Kütahya'da kaza yapan çift, ağır yaralandı
Kütahya'da kaza yapan çift, ağır yaralandı
Refüjdeki ağaç ile aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Ç. ile eşi Yeter Ç. ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.
- DHA
- 22.07.2021 - 13:50
Saat 01.30 sıralarında Kütahya-Tavşanlı karayolunun 4’üncü kilometresinde trafik kazası meydana geldi.
Kütahya’ya giden Mustafa Ç. yönetimindeki 54 TT 322 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarptı.
Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü Mustafa Ç. ile yanındaki eşi Yeter Ç. ağır yaralandı.
YARALI ÇİFT, TEDAVİYE ALINDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla yaralı çift, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.