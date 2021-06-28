Euro
10.3659
-0.96%
Dolar
8.6814
-0.95%
Altın
497.5
-0.91%
Borsa
1.373
-1.34%
Bitcoin
299.700
2.76%
EXEN Coin
31.49
2.53%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Kütahya'da kaza yapan motosikletli, hayatını kaybetti

    Otomobille çarpışan motosikletin 71 yaşındaki sürücüsü, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
    • DHA
    • 28.06.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kütahya'da kaza yapan motosikletli, hayatını kaybetti

    Saat 13.00 sıralarında Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu Kuruçal kavşağında trafik kazası meydana geldi.

    47 yaşındaki M.A. yönetimindeki 10 ZA 492 plakalı otomobil, 71 yaşındaki Ahmet Vural yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

    Kazada, Ahmet Vural yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    KURTARILAMADI

    Ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vural, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Kütahya da kaza yapan motosikletli, hayatını kaybetti #1

    Kütahya da kaza yapan motosikletli, hayatını kaybetti #2

    Kütahya da kaza yapan motosikletli, hayatını kaybetti #3

    Kütahya da kaza yapan motosikletli, hayatını kaybetti #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir