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- Kütahya'da kaza yapan motosikletli, hayatını kaybetti
Kütahya'da kaza yapan motosikletli, hayatını kaybetti
Otomobille çarpışan motosikletin 71 yaşındaki sürücüsü, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
- DHA
- 28.06.2021 - 18:00
- Güncelleme : 28.06.2021 - 18:04
Saat 13.00 sıralarında Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu Kuruçal kavşağında trafik kazası meydana geldi.
47 yaşındaki M.A. yönetimindeki 10 ZA 492 plakalı otomobil, 71 yaşındaki Ahmet Vural yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada, Ahmet Vural yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vural, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.