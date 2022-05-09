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    Kütahya'da kaza yapan otomobil ikiye bölündü

    Kavşak çıkışı yolcu otobüsüyle çarpışan bir araç kullanılamaz hale geldi. Kazada ise 2 kişi yaralandı.
    • 09.05.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 13:12
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    Kütahya'da kaza yapan otomobil ikiye bölündü

    Kütahya- Eskişehir karayolu 2’nci Organize Sanayi Bölgesi'nde, Hasan Hüseyin Sakın'ın kullandığı yolcu otobüsü ile kavşaktan kontrolsüz çıkan Süleyman Sarı yönetimindeki otomobil çarpıştı.

    Otomobil çarpmanın etkisiyle ortadan ayrılırken, otobüs ise duvarını yıktığı bahçeye girdi.

    2 yaralı

    Kazada otomobil sürücüsü Süleyman Sarı ve yolcu otobüsünün muavini Ali Can Genç yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kaza anı

    DHA'nın haberine göre kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

    Kütahya'da kaza yapan otomobil ikiye bölündü VİDEO

    Kütahya da kaza yapan otomobil ikiye bölündü #1

    Kütahya da kaza yapan otomobil ikiye bölündü #2

    Kütahya da kaza yapan otomobil ikiye bölündü #3

    Kütahya da kaza yapan otomobil ikiye bölündü #4


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