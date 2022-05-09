Kütahya'da kaza yapan otomobil ikiye bölündü

Kavşak çıkışı yolcu otobüsüyle çarpışan bir araç kullanılamaz hale geldi. Kazada ise 2 kişi yaralandı.

Kütahya- Eskişehir karayolu 2’nci Organize Sanayi Bölgesi'nde, Hasan Hüseyin Sakın'ın kullandığı yolcu otobüsü ile kavşaktan kontrolsüz çıkan Süleyman Sarı yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Otomobil çarpmanın etkisiyle ortadan ayrılırken, otobüs ise duvarını yıktığı bahçeye girdi.

2 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü Süleyman Sarı ve yolcu otobüsünün muavini Ali Can Genç yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza anı

DHA'nın haberine göre kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

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