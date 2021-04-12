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    Kütahya'da kendi otomobilinin altında kalarak yaşamını yitirdi

    Emet ilçesine bağlı Dereli köyünde Hüseyin Özkaya, kontrol etmek istediği otomobilinin altındayken, krikonun boşalması sonucu sıkıştı. Ağır yaralanan Özkaya, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 03:59
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 08:50
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    Kütahya'da kendi otomobilinin altında kalarak yaşamını yitirdi

    Kütahya'nın Emet ilçesi Dereli köyünde oturan Hüseyin Özkaya, muayene zamanı yaklaşan otomobilini kriko ile yükselterek altına girdi ve kontrol etmek istedi.

    Kısa süre sonra krikonun boşalması sonucu Özkaya, aracın altında kalarak sıkıştı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Çevredekilerin yardımıyla aracın altından ağır yaralı olarak çıkarılan Özkaya, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Özkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Kütahya da kendi otomobilinin altında kalarak yaşamını yitirdi #1

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    Kütahya da kendi otomobilinin altında kalarak yaşamını yitirdi #4

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