Kütahya'da kestane toplarken ağaçtan düşen adam öldü

- Kütahya'da kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 65 yaşındaki Yüksel Gelçik hayatını kaybetti.
- Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Gelçik'in öldüğünü belirledi.
- Soruşturma başlatıldı ve Gelçik'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kütahya'nın Gediz ilçesi Köpenez köyü Kestanelik mevkiinde Yüksel Gelçik, dengesini kaybederek kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Ekiplerin yaptığı müdahalede 65 yaşındaki Gelçik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Gelçik'in cenazesi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.