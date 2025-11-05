Abone ol: Google News

Kütahya'da kestane toplarken ağaçtan düşen adam öldü

Kütahya'da kestane toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen 65 yaşındaki adam yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 00:23
  • Kütahya'da kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 65 yaşındaki Yüksel Gelçik hayatını kaybetti.
  • Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Gelçik'in öldüğünü belirledi.
  • Soruşturma başlatıldı ve Gelçik'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesi Köpenez köyü Kestanelik mevkiinde Yüksel Gelçik, dengesini kaybederek kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Ekiplerin yaptığı müdahalede 65 yaşındaki Gelçik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Gelçik'in cenazesi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

