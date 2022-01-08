Kütahya'da klozete saklanan tarihi eserler ele geçirildi

Baba ve oğluna ait 3 adrese düzenlenen operasyonlarda klozet ve arı kovanlarına gizlenmiş Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 25 bin 126 tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kütahya ​İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, Tavşanlı ilçesinde 3 şüphelinin tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satacağı bilgisine ulaştı.

Ekiplerin 3 ay boyunca takip ettiği C.K. ile oğlu C.K.'ye ait adreslere baskın düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

3 adres ve 2 araçta yapılan aramalarda klozete poşetlerle ve evin bahçesinde arı kovanlarına kavanozlarla gizlenmiş Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait oldukları tespit edilen 23 bin 298 sikke, 256 yüzük, bin 378 obje, 126 ok ucu, 26 haç, 35 mühür, 6 madalyon, 1 hançer olmak üzere toplam 25 bin 126 tarihi eserle, tarihi eser satışından elde edildiği düşünülen 30 bin TL, 1 metal dedektör, 1 kürek, 2 toprak kazma materyali ve 2 hassas terazi ele geçirildi. C.K. ile oğlu C.K. ve gelini G.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.





































