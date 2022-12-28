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- Kütahya’da kömürlükte içki üreten şüpheli gözaltına alındı
Kütahya’da kömürlükte içki üreten şüpheli gözaltına alındı
Şaphane ilçesinde, jandarma ekiplerince evine düzenlenen baskında 1 ton 76 litre sahte içkiyle yakalanan Ş.A., gözaltına alındı.
- 28.12.2022 - 13:24
Yıl başı öncesi emniyet güçleri kaçak içkiye yönelik operasyonlarını sıklaştırdı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalarda, Ş.A.’nın Şaphane'deki evinde sahte içki üreterek sattığı bilgisine ulaştı.
1 ton 76 litre sahte içki ele geçirildi
Bir süre takibe alınan Ş.A.’nın evine baskın yapan ekipler, büyük bidon ve plastik şişelere doldurulmuş 1 ton 76 litre sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alındı
Gözaltına alınan Ş.A., işlemleri için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.