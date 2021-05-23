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    Kütahya'da kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı

    Kütahya'da Hüseyin Özdoğan otomobilin hakimiyetini kaybedince istinat duvarına çarparak, can verdi.
    • DHA
    • 23.05.2021 - 17:21
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 17:23
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    Kütahya'da kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı

    Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşayan Hüseyin Özdoğan, mesai bitimi sonrası evine gitmek için yola çıktı. Özdoğan kullandığı 64 DK 235 plakalı otmobilin hakimiyetini kaybedince, kaza kaçınılmaz oldu.

    İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI

    Özdoğan'ın kullandığı otomobil, yol kenarındaki bariyerleri aşıp, istinat duvarına çarptı. Özdoğan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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    OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLADI

    İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Özdoğan'ın cesedi, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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