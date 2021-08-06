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- Kütahya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı
Kütahya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı
Emet ilçesinde kontrolden çıkan araç takla atarken, aracın sürücüsü H.Ö. yaralandı. Yaralanan sürücü bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 06.08.2021 - 17:48
- Güncelleme : 06.08.2021 - 17:49
Kütahya’nın Emet ilçesinde, Hisarcık- Emet yolu Yeşilova mevkisinde H.Ö. yönetimindeki 43 PB 378 plakalı otomobil kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan ve takla atan otomobil, şarampole devrildi.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.Ö., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.