Behçelievler Mahallesi'nde 3 köpeğin saldırısından kaçan anne ve oğlu, yoldan geçen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Başıboş sokak köpekleri, bir anne ile oğlunun ölümüne yol açacaktı.

Kütahya'nın Behçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"KÖPEK SORUNUNA ÇARE BULUNSUN"

Babası Murat Aktaş, yaptığı açıklamada, sokak köpekleri sorununa çare bulunmasını istedi.

Kütahya'da köpeklerden kaçan anne ile oğlu, kazadan son anda kurtuldu - VİDEO

"AYAĞINI GAZDAN ÇEKEN ŞOFÖRE TEŞEKKÜR EDERİM"

Murat Aktaş, "Ayağını gazdan çeken şoföre teşekkür ederim köpekten bir şekilde yaralı kurtulabilirdi. Ama araç kazasından kurtulmak çok daha zor olurdu" diyerek, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları yönünde uyardı.