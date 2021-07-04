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    Kütahya'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı

    Kapalı pazar yerinde bir kısmı su dolu olan kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtararak barınağa götürdü.
    • DHA
    • 04.07.2021 - 17:00
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    Kütahya'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı

    Kütahya'daki Gaybiefendi Mahallesi Çinigar Caddesi üzerindeki kapalı pazar yerinden köpek sesleri geldiğini duyan 112 Acil Servis ekibi, bir kısmı su dolu kuyuda köpeğin mahsur kaldığını gördü.

    Köpeği gören ekipler, itfaiyeye bilgi verdi.

    BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

    İtfaiye ekibi yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan köpeği kurtardı.

    Sahipsiz olduğu öğrenilen köpek, sağlık kontrolü için barınağa götürüldü.

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