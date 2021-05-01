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    Kütahya'da kuzenler arasındaki elektrik sayacı kavgası kanlı bitti

    Göynükören köyünde bir kişi, elektrik sayacının sökülmesi sebebiyle çıkan kavgada kuzenini av tüfeğiyle öldürdü.
    • İHA
    • 01.05.2021 - 22:59
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    Kütahya'da kuzenler arasındaki elektrik sayacı kavgası kanlı bitti

    30 yaşındaki K.A. isimli şahıs ile halasının oğlu 26 yaşındaki Hakan Cansın Eğmir arasında elektrik sayacının sökülmesi meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    AV TÜFEĞİYLE VURDU

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu K.A., Hakan Cansın Eğmir’e av tüfeği ile 2 el ateş etti. Eğmir, olay yerinde hayatını kaybederken, K.A. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    Kütahya da kuzenler arasındaki elektrik sayacı kavgası kanlı bitti #1

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