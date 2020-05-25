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- Kütahya'da mahalle muhtarı hamile kadına tekme attı
Kütahya'da mahalle muhtarı hamile kadına tekme attı
- DHA
- 25.05.2020 - 16:48
Kütahya'nın Osman Gazi Mahallesi’nin mahalle muhtarı M.Y., tartıştığı hamile T.Ş.'yi tekmeledi.
Duruma tepki gösteren mahalle halkı ile muhtar M.Y. arasında arbede çıktı.
HAVAYA ATEŞ AÇTI
Muhtar, kendisine tüfekle ateş edildiğini öne sürerek ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
Kütahya'da mahalle muhtarı hamile kadına tekme attı VİDEO
POLİSE SALDIRDI
Polis sokağa çıkan yaklaşık 70 kişiyi; biber gazi kullanarak dağıtıp, evlerine gönderdi. Muhtar M.Y. ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yapılan kontrolde 1.89 promil alkollü olduğu tespit edilen muhtar M.Y., olayla ilgili kendisinden bilgi almak isteyen polislere hakaret ederek saldırdı.
HAMİLE KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ
Gözaltına alınan M.Y., sağlık kontrolünün ardından işlemleri için polis merkezine götürüldü. Hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.