- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kütahya'da mangal yaparken evini yaktı
Kütahya'da mangal yaparken evini yaktı
Ahşap köy evinde mangal yakmaya çalışan adamın evi kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 26.02.2021 - 13:16
- Güncelleme : 26.02.2021 - 14:27
Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi Hacıkebir köyünde 2 katlı evinin alt katında mangal yapan Halil Kazan’ın, ateşi kontrol edememesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Çavdarhisar ve Aslanapa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldığı yangında, ev tamamen yandı.
AHŞAP EV KÜLE DÖNDÜ
Binanın ahşap olması nedeniyle kepçe ile müdahale edilerek yangının söndürülmesi sağlandı.
Kullanılmayan 2 katlı ahşap evinde mangal yapan Halil Kazan’ın, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü bildirildi.