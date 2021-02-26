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    Kütahya'da mangal yaparken evini yaktı

    Ahşap köy evinde mangal yakmaya çalışan adamın evi kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 26.02.2021 - 13:16
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 14:27
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    Kütahya'da mangal yaparken evini yaktı

    Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi Hacıkebir köyünde 2 katlı evinin alt katında mangal yapan Halil Kazan’ın, ateşi kontrol edememesi sonucu yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen Çavdarhisar ve Aslanapa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldığı yangında, ev tamamen yandı.

    AHŞAP EV KÜLE DÖNDÜ

    Binanın ahşap olması nedeniyle kepçe ile müdahale edilerek yangının söndürülmesi sağlandı.

    Kullanılmayan 2 katlı ahşap evinde mangal yapan Halil Kazan’ın, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü bildirildi.

    Kütahya da mangal yaparken evini yaktı #1

    Kütahya da mangal yaparken evini yaktı #2

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