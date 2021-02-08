Kütahya'da markette 20 bin liralık altın bulundu

Kütahya'da markette 20 bin liralık altın bulundu

Müşteri tarafından bulunan altın dolu çanta polise teslim edilirken ekipler, çantanın sahibine ulaşmak için harekete geçti.

Kütahya'nın Gaybiefendi Mahallesi’nde bulunan bir markete gelen kadın müşteri, içinde 20 bin lira değerinde altın olan çanta buldu.

Durumdan haberdar olan market yöneticileri ise çantayı polise teslim etti.

SAHİBİ ARANIYOR

Ekipler, çantanın sahibini bulabilmek için iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Market sorumlusu Melek Cihangir de altınları sahibine ulaştırmak istediklerini belirterek “Polisi arayarak kamera görüntüleri eşliğinde bulunan altınları teslim ettik.” dedi.

Kütahya'da markette 20 bin liralık altın bulundu VİDEO