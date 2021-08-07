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    Kütahya'da muska ve büyü dolandırıcısı yakalandı

    Halkın dini inançlarını ve duygularını istismar ederek 'muska', 'büyü' ve 'fal' yoluyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen H.S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 07.08.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 10:54
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    Kütahya'da muska ve büyü dolandırıcısı yakalandı

    Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.S.’nin evinde 'muska' hazırlayıp, sözde 'büyü' yaparak, dolandırıcılık yaptığını tespit etti.

    Bir süre takibe alınan H.S., evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

    MUSKA VE BÜYÜ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramada; ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 76 fişek, 23 tabanca mermisi, 5 'muska', 5 'büyü' ve 'muska' yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

    Kütahya da muska ve büyü dolandırıcısı yakalandı #1

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