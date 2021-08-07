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Kütahya'da muska ve büyü dolandırıcısı yakalandı

Kütahya'da muska ve büyü dolandırıcısı yakalandı

Halkın dini inançlarını ve duygularını istismar ederek 'muska', 'büyü' ve 'fal' yoluyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen H.S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.