Kütahya'da öğretmenin cansız bedeni evinde bulundu

Kütahya'da 59 yaşındaki matematik öğretmeni evinde ölü bulundu. Öğretmenin kalp krizi sonucu öldüğü düşünülüyor.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 23:38
  • Kütahya'da 59 yaşındaki matematik öğretmeni Yusuf Şenay evinde ölü bulundu.
  • Öğretmenin kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor.
  • Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

Öğretmenler Günü'nde acı haber...

Kütahya'da Atatürk Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yapan ve 75. Yıl Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Şenay'dan haber alamayan öğretmen arkadaşları şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden ekipler girdikleri dairede 59 yaşındaki öğretmenin cansız bedeniyle karşılaştı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Yusuf Şenay'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Öğretmenin kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilirken kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belli olacağı belirtildi.

